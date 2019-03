Icardi | il disgelo passa dai social | maglia dell’Inter ed esultanza nel derby fanno

sportfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Segnali difrae l’Inter: il postche ritrae Maurito dopo l’neld’andata contro il Milan fa felici i tifosi Dopo diverse settimane d’assenza, Mauroè tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Nella partitella, l’attaccante argentino ha firmato due gol ritrovando anche il sorriso. I primi segnali di uncheanche dai. L’attaccante ex Sampdoria ha postato una foto che lo ritrae mentre mostra ai tifosi la suadurante l’neld’andata contro il Milan vinto allo scadere grazie ad un suo gol: un dolce ricordo che ha fatto felici i followers nerazzurri. Maurito sta provando a riconquistare il suo pubblico prima del ritorno in campo?L'articolo, ildaidell’Inter ednelfelici i ...

Sport_Mediaset : #Inter, prove di disgelo tra #Icardi e #Perisic in allenamento. Dopo il like di #Brozovic al rientro di Maurito,… - INTEER999 : RT @Sport_Mediaset: #Inter, prove di disgelo tra #Icardi e #Perisic in allenamento. Dopo il like di #Brozovic al rientro di Maurito, il b… - nelcuoreinter : Inter, Icardi e Perisic: ‘pace’ in partitella? Il video del passaggio di Mauro a Ivan Prove di disgelo in allenamen… -