“I Trend dell’Innovazione” | 2° Forum Nazionale sull’Economia Circolare Bioeconomia

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il 3 e 4 aprile appuntamento a Napoli con il 2°“I: due giornate per fare il punto sui principaliche stanno disegnando il nuovo scenario dell’economianel nostro Paese.Il, promosso da Edizioni Ambiente e dalla rivista Materia Rinnovabile, in collaborazione con l’Assessorato all’ambiente del Comune di Napoli, si terrà presso il Complesso di Santa Maria la Nova.All’interno del“I, rappresentanti delle istituzioni, grandi esperti internazionali, imprese innovative e associazioni di categoria si confronteranno sulle opportunità e i problemi di questa delicata transazione: i temi trattati vanno dalla bioeconomy ai nodi connessi al quadro normativo sui rifiuti; dalle nuove frontiere del “prodotto come servizio” al crescente mercato dell’usato e del remanufacturing; dalla ...

napolicittametr : - soc_rep : RT @TIG_italia: I principali trend dell'innovazione tecnologica #EDGE, #FOG e #QuantumComputing. Saluti di apertura e presentazione dei ris… - fulviomartello : RT @TIG_italia: I principali trend dell'innovazione tecnologica #EDGE, #FOG e #QuantumComputing. Saluti di apertura e presentazione dei ris… -