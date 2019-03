I trattati di Roma compiono 62 anni È ora di fare gli Stati uniti d’Europa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) di Pier Virgilio DastoliIl 25 marzo è stato il 62esimoversario della firma dei #di, che istituirono la Comunità economica europea (Cee) e la Comunità europea dell’energia atomica (Ceea). Rispetto al Trattato della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio (Ceca), idicontenevano tre affermazioni importanti:1. il carattere irreversibile dei processo di integrazione comunitaria; 2. il ruolo della Comunità per garantire la pace non solo fra Germania e Francia ma in tutto il continente e come modello a livello internazionale; 3. l’obiettivo di una prosperità condivisa fra i popoli che ne avrebbero fatto parte.Fin qui i passi in avanti. Idihanno segnato tuttavia una regressione rispetto a quello di Parigi della Ceca, perché il ruolo dei governi nazionali sarebbe diventato preponderante rispetto a quello della Commissione e perché il ...

