I risparmiatori truffati contro il governo I 5Stelle | E' Tria che non pubblica il

Truffati banche - Paragone a Tria : “Non toccare i soldi dei risparmiatori - altrimenti mi dimetto” : “Caro Tria, non toccare i soldi destinati ai risparmiatori. altrimenti mi dimetto“. A dirlo il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, che a Montecitorio ha incontrato i Truffati delle banche messe in liquidazione. “I soldi ci sono, un miliardo e mezzo di euro che devono andare a queste persone” ha detto Paragone, in lizza per la presidenza della commissione d’inchiesta sugli istituti di credit L'articolo Truffati ...

'Tria sblocchi i decreti per i truffati alle banche e rispetti i patti con i risparmiatori' : Gianluigi Paragone contro Giovanni Tria. Il senatore pentastellato va all'attacco del ministro dell'economia, in un video postato sul suo canale Youtube: 'Caro ministro Tria, i decreti attuativi per risarcire i truffati dalle banche non solo vanno sbloccati subito, ma vanno scritti rispettando il ...

Salvini striglia Tria : 'Troppo lenti i rimborsi ai risparmiatori truffati' : 'Stanno aspettando una risposta dall'Europa - continua - ma io mi sono rotto le palle di aspettare la risposta e oggi lo dirò al ministro dell'Economia. I risparmiatori non possono aspettare i tempi ...

Salvini striglia Tria : "Troppo lenti i rimborsi ai risparmiatori truffati" : Salvini striglia il Tesoro: "Ci sta mettendo un po' troppo tempo per i miei gusti nel rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche". detto il vicepremier a margine del Forum Confcommercio. "Stanno aspettando una risposta dall'Europa - continua - ma io mi sono rotto le palle di aspettare la risposta e oggi lo dirò al ministro dell'Economia. I risparmiatori non possono aspettare i tempi e i modi dell'Europa. È Tria che deve ...

Banche - Paragone (M5s) : “Il silenzio di Tria sul fondo truffati è imbarazzante. Io e i risparmiatori vogliamo una risposta” : “Se qualcuno sì è dimenticato dei risparmiatori, io no! C’è un silenzio sempre più imbarazzante da parte del ministro Tria sul fondo per i truffati dalle Banche. Adesso basta”. Così il senatore M5s Gianluigi Paragone, presidente designato dal M5s a presiedere la Commissione di inchiesta sulle Banche, in un post in cui reclama: “Io e i risparmiatori vogliamo sapere a che punto siamo con i decreti ...

Truffati banche - la commissaria Vestager : “Ue favorevole a fondo ristoro dei risparmiatori ma vigiliamo su aiuti di Stato e attendiamo chiarimenti dall’Italia” : In merito ai risparmiatori Truffati dalle banche “abbiamo dei precedenti per riuscire ad assicurare il loro ristoro per motivi di giustizia sociale. Abbiamo inviato una lettera per conoscere meglio quali siano le idee del governo italiano in tal senso, siamo in attesa di ricevere queste informazioni e siamo favorevoli al fatto che si possa portare avanti la creazione del fondo ristoro risparmiatori”. A rivendicarlo la commissaria ...

risparmiatori truffati - arriva decreto : 18.38 "Dopo l'incontro a Vicenza con le associazioni dei 6000 truffati, oggi a Palazzo Chigi sono stati definiti i dettagli per il decreto ministeriale in modo da assicurare loro un celere rimborso". E' quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice presieduto oggi da Conte. Presenti alla riunione i vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dell'Economia, Tria.

Banche - la nuova minaccia per i risparmiatori truffati dai 6 istituti saltati : il fondo potrebbe non bastare : Una nuova minaccia incombe sugli oltre 300mila azionisti di Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Etruria, Marche, cariferrara e Carichieti, oltre che sugli obbligazionisti delle sei Banche saltate. E' la bozza del decreto attuativo sugli indennizzi che tra gli "aventi diritto" ai rimborsi (30% del val

Banche - i timori dei risparmiatori truffati : rimborsi non automatici : ... è proprio su questa presunzione giuridica che puntano il dito le associazioni dei risparmiatori, che entro domani dovranno far pervenire al ministero dell'Economia le osservazioni sul primo decreto ...

Banche - fonti : Tesoro convoca per giovedì risparmiatori truffati : Le associazioni dei risparmiatori vittime dei crac bancari saranno ricevuti al ministero dell'Economia giovedì 14 febbraio mentre cresce l'attesa di censure dall'Europa per le modalità di erogazione dei rimborsi previste in manovra.

Bankitalia - Conte prende tempo. M5s e Lega pensano ai rimborsi risparmiatori “truffati” : Nella maggioranza raccontano che la richiesta di una discontinuita' sull'operato di Bankitalia sia condivisa anche dal premier Conte, ma intanto il presidente del Consiglio che nel Cdm di venerdi' ha preso le difese del ministro dell'Economia Tria sulla necessita' di evitare ingerenze sull'autonomia dell'istituto, prende tempo. "Stiamo approfondendo la questione", ha spiegato. Domani alla riunione del direttorio di Bankitalia il vice direttore ...

Popolare di Vicenza - Salvini : 'Azzerare Bankitalia e Consob'. Abbracci e proteste da risparmiatori truffati : 'La nostra fiducia sta per finire, e ricordatevi che a breve ci sono le elezioni europee'. Si può riassumere così il sentimento dei risparmiatori...