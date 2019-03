I grillini dicono no a castrazione chimica e legge sul revenge porn | è bagarre in

newnotizie

(Di giovedì 28 marzo 2019) ... in quanto si tratterebbe di una presa in giro nei confronti delle donne e di una manovra per fare campagna politica sfruttando la loro paura : ' Noi non prendiamo in giro le donne. Quello della Lega ...

igorghigo : “Castrazione chimica. I grillini dicono no alla proposta leghista”. Rileggo - Salvato39599308 : RT @Labbufala: Castrazione chimica, i grillini dicono no alla proposta della Lega: 'Siamo per la castrazione ecologica'. #legittimadifesa - rostokkio : RT @Labbufala: Castrazione chimica, i grillini dicono no alla proposta della Lega: 'Siamo per la castrazione ecologica'. #legittimadifesa -