I genitori del bimbo morto nel pozzo: “Abbiamo promesso un fratellino a Julen e glielo daremo” (Di giovedì 28 marzo 2019) Tornano a parlare José Rosello e Victoria Garcia, i genitori del piccolo Julen, il bambino caduto in un pozzo a Totalan, in Spagna, lo scorso gennaio. “Quando ha smesso di piangere, poco dopo la caduta, ho perso la speranza di poterlo riabbracciare vivo”, ha ammesso la mamma, che ha detto anche di sperare di poter avere un altro figlio.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 28 marzo 2019) Tornano a parlare José Rosello e Victoria Garcia, idel piccolo, il bambino caduto in una Totalan, in Spagna, lo scorso gennaio. “Quando ha smesso di piangere, poco dopo la caduta, ho perso la speranza di poterlo riabbracciare vivo”, ha ammesso la mamma, che ha detto anche di sperare di poter avere un altro figlio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

AnnaAscani : Posso solo immaginare quanta paura abbiano avuto i genitori di Adam, #Samir e Riccardo e quanto siano orgogliosi de… - giuntogia : @sha_ji1 @KGfirefly Spero che sia un talento spontaneo e non pilotato dai genitori. (Con i cinesi succede spesso, c… - ic3felissent : GENITORI e DOCENTI - A sito il com. 248 (serata informativa sul tema della sicurezza in rete e dei rischi e potenzi… -