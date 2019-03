Ricerca - lo studio : i contraccettivi diventano gioielli : La pianificazione familiare diventa semplice come indossare un orecchino. E’ allo studio in Usa una tecnica per somministrare gli ormoni contraccettivi attraverso supporti speciali inseriti in gioielli come orecchini, orologi da polso, anelli o collane. Secondo una Ricerca pubblicata dal Georgia Institute of Technology sul ‘Journal of Controlled Release’ gli ormoni sono contenuti in ‘cerotti’ applicati su porzioni ...