I candidati alle europarlamentarie del M5s si scelgono col bollino

Il vip già trombato - il 'filo-complottisti' - il - quasi - ex sindaco : chi sono i candidati del M5s alle Europee : È infatti autore de 'Il mondo sotto chiave', un thriller che non manca di dare, a suo modo, credito a diverse teorie che potremmo definire complottiste. Presenti anche gli europarlamentari uscenti: ...

Tra i candidati alle Europarlamentarie M5S il 70% è laureato. E 1400 parlano inglese : È pronta la lista dei candidati alle Europarlamentarie del Movimento 5 stelle dove si selezioneranno coloro che correranno per un seggio a Strasburgo. Lo riporta un post pubblicato sul Blog delle stelle. Tra loro il 70% è laureato. E 1400 parlano inglese. Nel post si sottolinea che tra gli oltre 2600 candidati, sono tantissimi i profili d'eccellenza: medici, ingegneri, architetti, psicologi, astrofisici, professori universitari, ...

Mondiali Basket 2019 – Ettore Messina fra i principali candidati al ruolo di allenatore del Canada : Il Canada è alla ricerca di un nuovo allenatore per i Mondiali di Basket 2019: Ettore Messina fra i possibili candidati Il Canada è una delle squadre più interessanti, fra le outsider, presenti ai Mondiali di Basket 2019 ma attualmente si trova senza allenatore. Jay Triano infatti ha annunciato che, per motivi personali, non allenerà la nazionale ai Mondiali in Cina. Rowan Barrett, padre del talento di Duke RJ Barrett, nonché team manager ...

Mercato NBA : Lakers - Jason Kidd uno dei candidati come nuovo allenatore : In casa Lakers la stagione 2018/19 è già stata archiviata da un pezzo. Non soltanto via social network, attraverso i quali LeBron James promette riscossa e vendetta nei prossimi anni, ma anche e ...

Basilicata - elezioni regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : Domenica il voto ma, a prescindere da Come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...

Basilicata - elezioni regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : La storia politica lucana delle regionali è nel segno del centrosinistra. alle Politiche del 4 marzo 2018 si è registrata un'inversione di tendenza. Il Movimento 5 Stelle ha prevalso con otto seggi ...

SiAmo Vercelli : tutti i candidati - FOTOGALLERY : ... Partecipate e Lavori Pubblici,; Laura Gili, Svilupppo urbano,; Luca Simonetti, Sviluppo economico e Commercio,; Piero Boccalatte, Bilancio,; Laura Di Gregorio, Welfare,; Stefano Salandin, Sport e ...

Vertice Lega-Fi-Fdi - candidati comuni alle amministrative : Alla fine il Vertice del centrodestra c'è stato ma senza Silvio Berlusconi , rimasto ad Arcore. Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni si sono visti nell'appartamento riservato al ministro ...

Pd - Matteo Renzi cancellato. Zingaretti raschia il fondo : Massimo Cacciari e i candidati vip alle Europee : Il nuovo corso del Pd targato Nicola Zingaretti sa già tanto di vecchio. Il segretario incoronato alle primarie con il 70% cancellerà la (breve) era di Matteo Renzi puntando su tanti volti noti per la macchina del partito (da Antonio Misiani, ex tesoriere con Pierluigi Bersani, a Goffredo Bettini, s

Primarie PD : oggi si vota dalle 8 alle 20<br>I videomessaggi dei candidati : In tutta Italia oggi si vota per eleggere il nuovo Segretario del PD, dopo quasi un anno di sedia vacante. Dopo la sconfitta del 4 marzo, infatti, l'ultimo Segretario regolarmente eletto, Matteo Renzi, si è dimesso e al suo posto Maurizio Martina ha ricoperto il ruolo di reggente fino a quando si è aperta la fase congressuale che ha portato alle votazioni di oggi. I voti nei circoli avvenuti nelle prime settimane del 2019 hanno portato a ...

Primarie Pd - dove votare : seggi aperti dalle 8 alle 20 di domenica 3 marzo. I candidati : Zingaretti - Martina e Richetti : L'articolo Primarie Pd, dove votare: seggi aperti dalle 8 alle 20 di domenica 3 marzo. I candidati: Zingaretti, Martina e Richetti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il partito come lo vorrei - parlano i tre candidati alle primarie : ... sfasciare la costruzione europea, lasciarla così com'è, oppure, come invece vogliamo noi, costruire un'Europa politica con chi ci sta. Non si tratta di "cedere sovranità" ma di costruire una nuova ...

Al confronto tra i candidati alle primarie Pd è mancato il confronto : Sono contrari alla patrimoniale, a un'alleanza con centrodestra e Movimento 5 stelle e a un intervento militare in Venezuela, ma cosa propongono?

La previsione dei candidati Pd : alle primarie almeno un milione di persone : Giustizia A Sky si parla subito di Matteo Renzi, «Se io sarò segretario e Renzi vorrà impegnarsi io sarò l'uomo più felice del mondo» ha detto Zingaretti, e della vicenda giudiziaria che ha travolto ...