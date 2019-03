I BTS in una nuova intervista raccontano come scrivono le loro canzoni e del successo

BTS : una loro esibizione è stata inserita nel video dell'inno nazionale della Corea del Sud : Congratulazioni ragazzi , continuate a portare alta la bandiera sud Corea na nel mondo! via GIPHY Il 13 aprile , il giorno dopo l'uscita del loro nuovo disco "Map of the Soul: Persona", i BTS ...

BTS : una loro esibizione è stata inserita nel video dell’inno nazionale della Corea del Sud : So proud <3 The post BTS: una loro esibizione è stata inserita nel video dell’inno nazionale della Corea del Sud appeared first on News Mtv Italia.