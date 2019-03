Hyundai - A Seoul | la Sonata e gli accessori N Performance

quattroruote

(Di giovedì 28 marzo 2019) Lagioca in casa al Salone die presenta l'ottava generazione dellae glidella linea Ndedicati alla Veloster N. Anteprima per l'ottava. Laè stata completamente ridisegnata, prima incarnazione del nuovo linguaggio Sensuous Sportiness Design. La tre volumi si è così trasformata in una berlina-coupé di stampo sportivo con ambizioni premium e con elementi stilistici molto personali, come i led anteriori che si uniscono ai profili satinati che proseguono fino alla linea di cintura. La vettura è stata presentata per il momento con una motorizzazione unica: si tratta del 1.6 T-GDI benzina sovralimentato da 180 CV, abbinato al cambio manuale sei marce oppure all' automatico otto marce. Prestazioni e consumi non sono stati per il momento annunciati e non si conoscono ancora le funzionalità dell'infotainment integrato negli interni: è ...

