Huawei | siamo pronti a cooperare con il Governo italiano

Ripassiamo le specifiche di Huawei P30 e P30 Pro a 2 giorni dall’uscita - prezzi compresi per ogni modello : I Huawei P30 e P30 Pro saranno presentati fra soli due giorni, martedì 26 marzo a Parigi. Il periodo pre-lancio dei due top di gamma è stato caratterizzato da un numero incredibile di indiscrezioni sulle specifiche tecniche dei due dispositivi. Riportiamone alcune in questo articolo per raccogliere le idee sull'hardware in arrivo, con particolare riferimento alla sezione fotocamera. Partiamo dal display delle due ammiraglie: il Huawei P30 ...