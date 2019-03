Hockey ghiaccio | playoff Alps League 2019 | Renon cade in gara-6 contro Lubiana e la sua

oasport

(Di giovedì 28 marzo 2019) Si conclude in-6 dei quarti di finale deidi2018/19 la stagione del Rittner Buam. Gli altoatesini ospitavano la temibile Olimpijaa Collalbo, con la necessità di vincere per tenere in vita la situazione ed andarsi a giocare il tutto per tutto in-7 sabato in Slovenia. Missione, purtroppo, fallita con l’1-3 per gli ospiti.in casa in un match nel quale nulla ha potutola seconda forza della regular season che, sin dall’inizio, ha dimostrato di voler chiudere i conti in anticipo, per evitare i rischi di una eventuale-7.Il match di questa sera si mette subito in discesa per l’Olimpija con Zorko che sblocca il punteggio al minuto 6:28, mentre all’8:08 arriva addirittura il raddoppio con Pesut.prova a scuotersi, ma sono sempre gli sloveni a gestire l’in, lasciando pochissime ...

