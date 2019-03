Ho deciso di chiedere il reddito di cittadinanza Così | armata di santa pazienza | eccomi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Tra cataclismi annunciati e ritardi che, per ora, non si sono verificati, da pochi giorni si è messa in moto la macchina che porterà ad erogare ildi. Da oggi e per le prossime settimane ilfattoquotidiano.it farà raccontare questa macchina a chi la vive sulla propria pelle. A scrivere per noi Vera Eropo, necessario pseudonimo dietro cui si cela una reale cittadina del Centro Italia. Vera ha circa 40 anni, è laureata in discipline umanistiche, ma non ha un lavoro fisso né mezzi o immobili di proprietà. Ecco la sua storia.Ho fatto la domanda per ildi. O meglio: ho iniziato la procedura necessaria a riildiandando al Caf. Devo ammettere che la mia idea sulla giornata era la seguente: gironi infernali pieni di disperati in fila con numeretti a tre cifre, code interminabili, vecchietti che erano andati lì alle sette ...

