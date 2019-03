Higuain lascia la Nazionale argentina

Calcio : Gonzalo Higuain lascia la nazionale “Molti saranno contenti” : Gonzalo Higuain non giocherà più con l’Argentina. “Il mio ciclo con la Seleccion è finito. E, per la gioia di molti, adesso la guarderò solo da fuori. Ho parlato con Scaloni e gli ho detto il mio punto di vista. Adesso voglio godermi la famiglia”, le parole del centravanti in un’intervista a Fox Sports. Il Pipita ha deciso di ritirarsi dalla nazionale dopo 75 presenze e 31 reti. Un bottino sicuramente prestigioso ...

Finale coppa di Lega Chelsea-City - Sarri lascia Higuain in panchina : Clamorosa novità di formazione nel Chelsea di Maurizio Sarri che tra pochi minuti affronterà il Manchester City nella Finale di coppa di Lega. L’allenatore toscano lascia in panchina Gonzalo Higuain arrivato al Chelsea a gennaio e schiera davanti Wliian, Hazard e Pedr. Non è l’unico cambio, perché a centrocampo Ross Barkley viene preferito a Kovacevic e in difesa a sinistra gioca Emerson Palmieri. Higuain finisce in panchina. Nel ...