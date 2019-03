Hearthstone | Eurogamer svela in esclusiva una carta de ' L' Ascesa delle Ombre' - anteprima

Hearthstone : Eurogamer svela in esclusiva una carta de 'La Veglia delle Ombre' - anteprima : Come già accaduto con Coboldi & Catacombe, quando vi abbiamo rivelato Temporus, Eurogamer torna a mostrarvi in esclusiva una carta della nuova espansione di Hearthstone: La Veglia delle Ombre!Siamo ormai vicini alla data di uscita, il 9 Aprile, giorno in cui saranno giocabili 135 nuove carte, nuove meccaniche e contenuti. Ma sapete bene che la grande ventata d'aria fresca verrà data dalla rotazione delle espansioni passate, infatti con ...