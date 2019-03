Hearthstone | Eurogamer svela in esclusiva una carta de ' La Veglia delle Ombre' - anteprima

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Come già accaduto con Coboldi & Catacombe, quando vi abbiamo rivelato Temporus,torna a mostrarvi inunadella nuova espansione di: LaSiamo ormai vicini alla data di uscita, il 9 Aprile, giorno in cui saranno giocabili 135 nuove carte, nuove meccaniche e contenuti. Ma sapete bene che la grande ventata d'aria fresca verrà data dalla rotazioneespansioni passate, infatti con l'arrivo dell'Anno del Drago dovremo salutare Un'goro, Cavalieri del Trono di Ghiaccio e Coboldi & Catacombe, che verranno spostate nel formato Selvaggio.Questo "reset" annuale di contenuti consente a Blizzard di riparare eventuali errori commessi nell'anno passato. E sembrano tanti quelli compiuti durante l'Anno del Corvo, visto che la comunità del celebre gioco di carte sembra non averlo apprezzato particolarmente, considerandolo un anno ...

Eurogamer_it : Disturbobot è pronto ad infastidirci al suo arrivo #Hearthstone -