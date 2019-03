Ha ucciso mia figlia col suo pene enorme! vedovo costretto a mostrare genitali alla polizia

(Di giovedì 28 marzo 2019) Un marito in lutto è statoai suoialle forze dell’ordine per diche non hasua moglie. Identificato solo come Barsah, è stato interrogato dpolizia in seguitomorte della giovane donna, 23 anni. Come riportata dai media indonesiani, suo suocero, Nedi Sito, lo accusava di averla uccisa durante una rapporto sessuale “a causa delle dimensioni del suo”, lo scorso 26 febbraio. Il 55enne del villaggio di Maron Kidul nel distretto di Maron, nella provincia indonesiana di East Java, aveva sentito circolare “voci” sulle cause della morte di suaJumantri, prima di denunciare suo generopolizia.Ma i funzionari hanno scoperto che idi Baresh erano "di dimensioni abbastanza normali" e sicuramente non erano la causa della morte della 23enne. Un medico ha poi attribuito il decesso della giovane ad un attacco epilettico avvenuto durante la notte. Pare che la donna soffrisse di epilessia da quando aveva 14 anni. Il capo dell'unità investigativa criminale di Probolinggo, ha dichiarato a Detik News: "Dopo aver visto in prima persona la dimensione deiche si pensava fossero grandi, si è scoperto che erano di dimensioni normali”. "fine il suocero ha revocato la denuncia ed entrambe le parti si sono perdonate a vicenda” ha aggiunto il poliziotto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...