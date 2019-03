Grande teatro | 30mila spettatori in una stagione

Al Teatro Petrolini a Grande richiesta torna “Femmes” : A grande richiesta torna “Femmes”, un viaggio a ritroso nel tempo tra le meraviglie della Bella Epoque. Teatro Petrolini, 2 aprile ore 21.00. Opere d’arte che prendono vita sul palco in un viaggio a ritroso nel tempo tra i fasti della Bella Epoque, il periodo storico caratterizzato da una grande vivacità in tema di progresso e benessere, al centro dello spettacolo “Femmes” firmato da Emanuela Mari e Maria Buongiorno. Al Teatro ...

Mazara - Grande successo del laboratorio di teatro per bambini e ragazzi : I due spettacoli sono stati diretti da Nicoletta Sammartano che ha coordinato il laboratorio di teatro, mentre le musiche sono state affidate ad Andrea Gioia. 'Sono orgogliosa e soddisfatta del ...

Tre giorni di Grande teatro a Ragusa : Tre giorni di grande teatro a Ragusa. Gli attori Graziano Piazza e Viola Graziosi protagonisti dello stage e della lezione spettacolo della Godot

Grande successo al Teatro Petrolini per lo spettacolo di varietà “Femmes” : Grande successo di pubblico per lo spettacolo “Femmes” andato in scena martedì 5 marzo alle ore 21:00 al Teatro Petrolini a Roma. Teatro gremito da un folto pubblico e sold out al botteghino per l’originale varietà ispirato alla Belle Époque e non solo. Spettatori entusiasmati dalle magiche e sensuali atmosfere hanno applaudito gli artisti che si sono esibiti in balli, canti, musiche e recitazione dando vita ad un’esilarante esibizione che ha ...

Grande successo per “Mò me lo segno” al Teatro delle Muse : Grande successo per il tributo a Massimo Troisi al Teatro delle Muse con “Mò me lo segno” ed entusiasmo per i “Postini Salva-Cuore” che hanno girato per la città nel ricordo dell’artista. In “Mò me lo segno”, in scena fino al 3 marzo al Teatro delle Muse, riviviamo quelli che erano i pensieri di Massimo Troisi , le sue idee, il suo essere artista, ma non solo, in uno spettacolo dalle mille sfumature scritto e diretto da Geppi Di Stasio. Lo ...

Milano. La magia della matematica in Storia di Grande e piccolo allo Spazio Teatro 89 : Il nuovo appuntamento della rassegna per l’infanzia “Teatro Piccolissimo… e non solo” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano è

Boxe - Ring Roster – Grande successo al Teatro Principe di Milano : sul ring ottimo pugilato e tanto intrattenimento : ring Roster porta la Grande Boxe al Teatro Principe di Milano: evento sold out e tanto intrattenimento sul ring per una splendida serata di sport Tutto esaurito al Teatro Principe di Milano sabato 9 febbraio per ring Rooster, riunione di pugilato organizzata dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko e presentata da Valerio Lamanna con la collaborazione delle splendide Cecilia Zagarrigo e ...

Al teatro del Torrino ritorna - a Grande richiesta “Pulcinella e i comici di corte” : Il teatro del Torrino festeggerà il Carnevale insieme al suo affezionatissimo pubblico con lo spettacolo per bambini “Pulcinella e i comici di corte” per la regia di Luca Pizzurro con protagoniste le classiche maschere della tradizione italiana! Pulcinella (Guido Saudelli) , Arlecchino (Daniel Plat), Colombina (Ilaria Gigliobianco) e Balanzone (Fabio Di Dio Busà) scappano dai loro perfidi padroni e si ritrovano nella piazza del ...