Gonzalo Higuain | l' addio drammatico alla nazionale argentina | Il mio ciclo è

Gonzalo Higuain - la sentenza Fifa che inguaia la Juventus : perché deve tornare - non può stare al Chelsea : Grossi guai per la Juventus. Colpa del Chelsea e di Gonzalo Higuain. La sanzione inflitta ai Blues e il blocco del mercato per due sessioni per le violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni (sentenza Fifa arrivata negli ultimissimi minuti) infatti costringeranno il club a restituire