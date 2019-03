Gomorra 4 | il cambiamento nel solco del passato e di un' assenza che si trasforma in

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)Niente è come sembra è il motto che accompagna la promozione dei 12 episodi della quarta stagione diNiente è come sembra perchè tutto è pronto a cambiare nel giro di un secondo, vecchie e nuove alleanze, sistemi da smontare e ricostruire. Ma tutto questo avverrà col tempo, con il trascorrere delle puntate, dei venerdì che arriveranno su Sky Atlantic, Sky Cinema, Sky On Demand e Now Tv a partire dal 29 marzo.4, ilneldele di un'che siin presenza pubblicato su TVBlog.it 28 marzo 2019 11:48.

