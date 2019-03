Gli USA torneranno sulla Luna entro il 2024 | “E’ arrivato il momento di fare il prossimo

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Torneremoi prossimi cinque anni, e questa volta per restare: lo ha dichiarato l’amministratore della Nasa Jim Bridenstine in risposta alla richiesta ufficiale del vice Presidente Mike Pence durante il quinto incontro del National Space Council in Alabama: riconquistare il suolore nel, ben quattro anni prima rispetto alla tabella di marcia dell’agenzia spaziale statunitense.Una richiesta, quella che giunge dall’amministrazione Trump, che non solo preme sull’acceleratore per quanto riguarda la messa a punto delle tappe necessarie alla missionere con equipaggio, prime tra tutte la finalizzazione del sistema di lancio Sls e il collaudo della capsula Orion. Ricordando la missione Apollo 11 di 50 anni fa – riporta Global Science – il vice Presidente ha anche sottolineato l’importanza della supremazia statunitense in questa corsa allo spazio 2.0, ...

CarloCalenda : Fulvio gli USA sono un grande paese democratico. Possono avere un Presidente che non ci piace ma abbiamo 75 anni di… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Marzo: Firmato il Memorandum italo-cinese. Il presidente Xi Jinping lo defi… - amnestyitalia : Gli attacchi coi #droni Usa hanno causato vittime tra i civili in diversi paesi. Persone innocenti uccise da attacc… -