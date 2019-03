Gli sviluppatori di Final Fantasy 15 sono al lavoro su una nuova IP tripla A

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Come riporta USGamer, Luminous Productions, lo studio di sviluppo all'interno di Square Enix dietro15, sta lavorando a un nuovo titoloA, stando a quanto affermato dal DLC director Takeshi Terada in unaintervista.Parlando con Famitsu (grazie, ResetEra), Terada afferma che ora che ilsull'ultimo DLC di15, Episodio Ardyn, è concluso, Luminous sta preparando un nuovo progetto AAA, forse per la PlayStation 5. "Il team che ha creato FF15 vuole realizzare un nuovo titoloA che non sia una IP esistente, è il motivo per cui è nata Luminous Productions", afferma Terada."Non posso parlare dei dettagli, ma come per FF15, creerò un gioco basato su un nuovo mondo disegnato con alta qualità. Ti assicuriamo che il prossimo progetto è già in movimento".Leggi altro...

