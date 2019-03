Gli smartphone BlackView sono in promozione per il nono compleanno di AliExpress

Huawei P30 Lite - l’alternativa accessibile aGli smartphone top di gamma : Se gli smartphone Huawei P30 e P30 Pro vi piacciono ma non ve li potete permettere, il vostro prossimo smartphone potrebbe essere il Huawei P30 Lite. Al contrario degli altri due, è un prodotto di medio gamma che dovrebbe arrivare in commercio il 10 aprile a un prezzo di listino di 369 euro. Come scontato la dotazione non è al livello dei fratelli maggiori da 800/1.000 euro, soprattutto per quel che riguarda la dotazione fotografica. Però sulla ...

Problemi aGli occhi per via dello smartphone : cause e rimedi : I Problemi agli occhi per via dello smartphone sono un fastidio da non trascurare. Trascorriamo mediamente dalle due alle quattro ore al giorno con lo sguardo fisso sullo smartphone e non soltanto la nostra postura può risultare compromessa e danneggiata, ma anche e soprattutto lo stato di salute della nostra vista. Insomma, a meno che […] L'articolo Problemi agli occhi per via dello smartphone: cause e rimedi proviene da TuttoAndroid.

Gestite al meGlio la batteria del vostro smartphone Android con queste app : Lo dicono gli sviluppatori stessi: è il migliore al mondo! Una volta avviata, l'app vi chiederà di attivare un widget sul menu delle notifiche, in modo tale che possiate avere a portata di sguardo la ...

Smartphone top di gamma : i miGliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

[Il caso] Gli italiani lavorano troppo. Il consiglio di Cucinelli : staccate Gli smartphone e vivete : Gli studi di De Masi sui benefici della riduzione dell'orario Eppure non mancano gli studi sui benefici che una riduzione generalizzata dell'orario del lavoro avrebbe sulla nostra economia. In prima ...

Il mercato deGli smartphone continua a rallentare e ad essere dominato da Apple e Samsung : Il nuovo report di Counterpoint non fa altro che confermare il continuo ed inesorabile declino delle vendite di smartphone nel mercato degli Stati Uniti L'articolo Il mercato degli smartphone continua a rallentare e ad essere dominato da Apple e Samsung proviene da TuttoAndroid.

Smartphone compatti : i miGliori da compare : In questo articolo costantemente aggiornato vi parleremo dei migliori Smartphone compatti 2019, cioè quei device con dimensioni accettabili e con schermi più piccoli. Dopo un periodo in cui sembrava che le aziende facessero solo Smartphone leggi di più...

MiGliori offerte smartphone sui 300€ : Amazon vs eBay (marzo 2019) : Confronto testa a testa tra Amazon e eBay per scovare le Migliori offerte smartphone di questo terzo mese del 2019 ormai in procinto di concludersi. Le proposte spesso si equivalgono e a fare la differenza sono la presenza o meno di accessori in regalo oppure di spese di spedizione incluse. (Continua a leggere)L'articolo Migliori offerte smartphone sui 300€: Amazon vs eBay (marzo 2019) è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Brunello Cucinelli : "Inutile lavorare più di 6-8 ore. Staccate Gli smartphone e vivete" : "È inutile lavorare più di 6-8 ore. E ai lavoratori dico: Staccate lo smartphone e vivete". Parola dell'imprenditore Brunello Cucinelli che in un'intervista al Quotidiano Nazionale delinea la sua idea sul lavoro e su quali siano le priorità di ogni lavoratore durante la propria giornata."Ognuno deve avere uno spazio riservato che non può essere invaso dalla tecnologia. Dovrebbe vivere una vita pubblica, una vita ...

Il modding deGli smartphone Xiaomi è per tutti grazie a XiaoMiTool V2 : XiaomiTool V2 per Windows è un nuovo strumento dedicato agli appassionati di modding, che semplifica il lavoro sugli smartphone Xiaomi. L'articolo Il modding degli smartphone Xiaomi è per tutti grazie a XiaomiTool V2 proviene da TuttoAndroid.

Lo “Sconto IVA” Unieuro torna su (quasi) tutti Gli smartphone e molti PC : Da Unieuro torna lo "Sconto IVA", questa volta riguardante gli smartphone, i PC fissi e i notebook. Andiamo a scoprire gli smartphone Android più interessanti in offerta. L'articolo Lo “Sconto IVA” Unieuro torna su (quasi) tutti gli smartphone e molti PC proviene da TuttoAndroid.

Classifica smartphone 2019 : miGliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni : Classifica smartphone 2019: migliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni valori Sar smartphone 2019 La Classifica smartphone 2019 emersa negli ultimi giorni riguarda i migliori e i peggiori modelli in quanto a radiazioni emesse. Insomma, i dispositivi che andremo a citare non sono Classificati in ordini di specifiche tecniche o valore estetico. Bensì in un ordine che rispetta i valori Sar (Specific Absorption Rate), ovvero l’indice che ...

Smartphone da lavoro o business : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone da lavoro o business. Beh, sappiate che la bella notizia è che grazie al programma Android Enterprise Recommended di Google è possibile sapere quali sono leggi di più...