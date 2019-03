Gli Oceani non sono mai stati così caldi | allarme dell' Onu

Groenlandia : ecco le prime immagini dettaGliate di una dorsale oceanica : Pubblicato su Nature uno studio condotto da un gruppo dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia, che ha consentito di elaborare le prime immagini dettagliate di una dorsale oceanica: si spinge fino a 120 km di profondità, dove le placche continentali si allontanano molto lentamente, alla velocità di 20 mm l’anno. I ricercatori hanno studiato i fondali con nuove tecniche per scansioni elettromagnetiche, soffermandosi sulla ...

Nasce «Ocean Space» - avamposto veneziano per scoprire i segreti deGli oceani : Open Space a VeneziaOpen Space a VeneziaOpen Space a VeneziaOpen Space a VeneziaOpen Space a VeneziaOpen Space a VeneziaOpen Space a VeneziaVenezia è stata a lungo un centro di scambi internazionali, melting pot di merce e persone, uno snodo cruciale per il commercio e la navigazione in mare. Per questo la viennese TBA21-Academy, no-profit che unisce scienza e sperimentazioni artistiche contemporanee, ha scelto proprio la città lagunare per ...

Desarc-Maresanus - il progetto di ricerca che affronta l’aumento di CO2 in atmosfera e l’acidificazione deGli oceani : Il progetto di ricerca “Desarc-Maresanus” affronta due problemi ambientali di grandissima rilevanza: l’aumento delle concentrazioni di biossido di carbonio (CO2) in atmosfera e la conseguente acidificazione degli oceani. È ormai evidente e riconosciuto dalla comunità scientifica che le attività umane, in particolare l’uso di combustibili fossili e la deforestazione, hanno comportato un aumento dei livelli di CO2 in atmosfera di entità e velocità ...

Addio pesci : Gli Oceani si stanno svuotando : ... crostacei e molluschi sparse il tutto mondo, per un totale di 124 specie distribuite in 38 ecoregioni marine. I modelli matematici utilizzati dagli scienziati hanno dimostrato che dal 1930 al 2010 ...

Ondate di caldo : neGli Oceani sono come gli incendi nelle foreste - annientano la biodiversità : Vere e proprie bolle di calore, sempre più diffuse, che provocano una serie di danni a lungo termine. Siccità, rischi per la salute, incremento della mortalità, perdite in agricoltura sono tra le conseguenze più dirette. Ma non finisce qui. Ora, da un nuovo studio è emerso come le prolungate e ripetute Ondate di calore colpiscano violentemente la vita oceanica, sterminandola, proprio come “incendi che distruggono vaste aree di foreste”. ...

La vita che fiorisce sul fondo deGli oceani : Lo sviluppo di cavi che trasmettono dati video consente di trasmettere queste immagini in tempo reale in tutto il mondo su siti Web accessibili gratuitamente, come NautilusLive e Ocean Networks ...

Microplastiche neGli Oceani : trovate anche negli abissi più profondi : Sono una delle emergenze ambientali più urgenti e attuali: le Microplastiche, quelle piccole particelle di plastica che inquinano i nostri oceani e i nostri mari. La loro pericolosità per la salute dell’ambiente e dell’uomo è al centro dell’attenzione di studi scientifici internazionali e dell’opinione pubblica di tutto il mondo. Le Microplastiche sono state riscontrate pressoché ovunque dalla scienza: nei pesci, nei molluschi, nell’acqua ...

Lotta alla plastica neGli oceani : Sky Ocean Ventures e Ambienta Sgr insieme contro la plastica monouso. Il fondo creato dal Gruppo Sky per la salvaguardia dei mari e il più grande fondo europeo di investimenti nell'industria ...

Claudio Marchisio - il calciatore impegnato sui social : dal caso dei pastori sardi alla plastica neGli oceani : Verso le cose del mondo, verso il di più, verso quello che c'è oltre. 'Noi calciatori viviamo su un'isola' disse Diego Maradona. Ecco, Marchisio isolato su quell'isola esclusiva, ma anche reclusiva ...

Inaugura a Venezia un nuovo polo culturale dedicato aGli oceani : ... il pubblico potrà assistere alle performance, alle proiezioni, agli incontri, ai workshop e al programma didattico legati alle tematiche affrontate da lavoro di Joan Jonas, cha spazia dalla scienza ...

Canoa slalom - Oceania Championship 2019 : nel C1 Raffaello Ivaldi terzo tra Gli Under 23 - Roberto Colazingari quarto nella classifica assoluta : Si stanno svolgendo a Penrith, in Australia, gli Oceania Championship di Canoa slalom: oggi nella finale del C1 maschile buone notizie per l’Italia con il quarto posto assoluto di Roberto Colazingari ed il terzo tra gli Under 23 di Raffaello Ivaldi. Domani gran finale con semifinali e finale del K1 maschile con Giovanni de Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi. A vincere la gara è stato il teutonico Franz Anton in 108.11, battendo ...

Eros apre in Germania il tour della svolta verde : "Salviamo Gli Oceani e la Terra per i nostri figli" : Un'enorme tendone di tulle nero trasparente copre il proscenio. Poco prima che inizi il concerto sul tessuto viene proiettata l'immagine di un enorme albero. «Il mio album più recente - spiega Eros ...

Acqua potabile per tutti daGli Oceani : un sogno dal costo salato : In Italia certo non ne abbiamo molta dimestichezza: il termine "desalinizzazione" non è esattamente alle cronache spesso dalle nostre parti. La penisola italiana ha tante criticità ma complessivamente,...

A caccia di reti fantasma - neGli Oceani 640mila t abbandonate ogni anno : Quella volta la vicenda fece entrare la Ong che batte bandiera pirata con il suo inconfondibile Jolly Roger, nel Guinnes dei primati per l'inseguimento di una nave bracconiera più lungo al mondo: 110 ...