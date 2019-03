Ginnastica | Serie A 2019 | i temi caldi della gara di Padova Italia verso gli Europei

Ginnastica - Serie A 2019 : parata di stelle a Padova - seconda tappa da urlo. Le Fate - Mori - Ferlito pronte per lo show : Sabato 30 marzo tornerà in scena la Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al PalaKione di Padova si disputerà la seconda tappa del campionato italiano a squadre. Dopo l’esordio di cinque settimana fa a Busto Arsizio, la Polvere di Magnesio torna a essere protagonista per l’ultimo appuntamento prima degli Europei (10-14 aprile a Stettino, Polonia). Ormai la stagione è entrata nel vivo e ci aspettiamo grande spettacolo in Veneto, molte ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Italia verso gli Europei - azzurre in scena a Padova. Quale sarà il quartetto per Stettino? : Gli Europei 2019 di Ginnastica artistica si avvicinano a grandi passi, la rassegna continentale andrà in scena a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile e i vari Commissari Tecnici stanno per definire i quartetti che saranno protagonisti nel primo grande appuntamento internazionale della stagionale. Enrico Casella deve ancora ufficializzare la formazione dell’Italia e la seconda tappa della Serie A, che andrà in scena sabato 30 marzo al ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : seconda tappa a Padova (30 marzo). Programma - orari - tv e streaming : come seguire la gara : Sabato 30 marzo si disputerà la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre andrà in scena al PalaKioene di Padova. Si torna in pedana dopo cinque settimane dall’esordio di Busto Arsizio, l’appuntamento in Veneto sarà molto importante anche perché precede gli Europei (10-14 marzo a Stettino, Polonia). Si preannuncia grandissimo spettacolo per un evento assolutamente da non ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tra Coppa del Mondo e Serie A - Ferrari verso le Olimpiadi e il debutto di Simone Biles : calendario e date : La stagione della Ginnastica artistica è ormai entrata nel vivo, siamo reduci da due weekend intensissimi di gare con la prima tappa della Serie A e il Trofeo di Jesolo senza dimenticarci della Coppa del Mondo a Melbourne e dell’American Cup. Abbiamo festeggiato il ritorno vittorioso di Vanessa Ferrari in Australia, abbiamo ammirato le stelle nella Classicissima, abbiamo assistito al debutto tra le seniores delle Fate della classe 2003 ma ...

Ginnastica artistica - la prima di serie A presenta il futuro : brilla la classe 2007! : Alla prima prova di serie A di Busto Arsizio, mentre l’attenzione del pubblico era dedicata al debutto delle neo-senior, già campionesse d’Europa juniores, e ai tanto attesi rientri di Carlotta Ferlito, Lara Mori e Desiree Carofiglio, gli occhi più esperti non si sono fatti sfuggire le gare di alcune delle più giovani promesse del panorama nazionale. Fra queste meritano una menzione speciale Manila Esposito, stella dell’As Gin Civitavecchia, e ...

Ginnastica artistica - Serie A1 e A2 al via a Busto Arsizio : Campionato di Serie A 2019, si parte da Busto Arsizio Domenica 24 febbraio è ufficialmente iniziato il campionato di Serie A1 e A2 per l’artistica maschile e femminile al Pala Yamamay di Busto Arsizio. 24 squadre femminili e 24 maschili sono scese in pedana nell’intera giornata di domenica. Nella massima Serie ci eravamo lasciati alla finale di Torino dello scorso 9 giugno con Brixia e Salerno – rispettivamente per la ...

Ginnastica - Serie A1 2019 : la nuova Italia juniores brilla a Busto. Campagnaro e Cotroneo sugli scudi - tante novità in azzurro : In occasione della prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, anche le nuove juniores di interesse nazionale sono scese in campo gara per difendere i colori delle rispettive società d’appartenenza. Ora che la famosa classe 2003 è ufficialmente diventata senior, la categoria under 16 è in mano alle giovani nate nel 2004 e 2005. Così, ad una settimana dal Trofeo Città di Jesolo, il primo incontro internazionale dedicato anche alle più ...

Ginnastica - Serie A 2019 : nuove seniores e ritrovate conferme - l’analisi delle azzurre in gara a Busto : Domenica 24 febbraio, al PalaYamamay di Busto Arsizio, è andata in scena la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. In pedana anche diverse ginnaste nel giro della Nazionale, suddivise nelle varie società d’appartenenza. Complessivamente, tra nuove seniores e importanti rientri, le azzurre hanno ben figurato nella loro prima uscita dell’anno anche se non sono mancati alcuni errori inaspettati e colpi di scena. L’analisi che ...

Ginnastica - Serie A 2019 : le pagelle della prima tappa. Fate imprecise ma talentuose - Mori strabilia - bel ritorno di Ferlito : Domenica si è disputata la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre ha aperto la stagione della Polvere di Magnesio. Di seguito le pagelle delle atlete che si sono messe maggiormente in luce al PalaYamamay di Busto Arsizio. GIORGIA VILLA: 7,5. Il lungo lavoro invernale e le novità negli esercizi non permettono alla bergamasca di confezionare la prova perfetta a cui ci ha più volte ...

Ginnastica - Serie A1 2019 : Salerno vince tra gli uomini - Bartolini e compagni battono Civitavecchia di Lodadio : La Ginnastica Salerno ha vinto la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica maschile. Al PalaYamamay di Busto Arsizio, i Campioni d’Italia hanno trionfato con 162.100 confermando il pronostico della vigilia: spiccano in particolar modo il 14.450 al volteggio e il 14.050 al corpo libero di Nicola Bartolini, il 13.900 di Salvatore Maresca agli anelli, in squadra con loro anche Gianmarco Di Cerbo, Tommaso De Vecchia, Carlo ...

Ginnastica - Serie A1 2019 – Tutti i podi individuali di giornata a Busto Arsizio. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (VIRTUALE): GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO Giorgia Villa Brixia Brescia 54.200 Lara Mori Giglio Montevarchi 54.150 Elisa ...

Ginnastica - Serie A1 2019 : la Brixia vince a Busto trascinata dalle Fate - bene Carlotta Ferlito e Lara Mori : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, la stagione della Polvere di Magnesio è ripartita con l’annunciata vittoria della Brixia Brescia. Le Campionesse d’Italia, che inseguono il 17esimo scudetto della storia (il sesto consecutivo), si sono imposte con 160.050 punti trascinate dalle Fate che facevano il proprio debutto tra le seniores: la classe 2003 è scesa in ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : vince la Brixia delle Fate - bene Ferlito e Mori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : le Fate dominano - Ferlito risponde. Bene Lara Mori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...