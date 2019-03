Genoa | Kouamé | a Udine per fare punti

Genoa - Prandelli potrebbe ridisegnare l'attacco sostituendo uno tra Kouamè e Sanabria : Il Genoa non ha più grandi obiettivi da raggiungere in questo finale di stagione, dunque Cesare Prandelli potrebbe concedere un'opportunità a quei giocatori con poco minutaggio sulle gambe. Favilli e Lapadula scalpitano Il tecnico ha dato l'impressione di voler dare spazio agli elementi rimasti ai margini della rosa per motivi differenti, come Gianluca Lapadula e Andrea Favilli. Un'operazione che l'ex tecnico della Nazionale italiana ha già ...

Genoa - Kouame ritorna al passato. E riecco qualità e assist : Nel ritorno di Kouame a re dei duelli vinti in campionato, c'è tutta la capacità di Cesare Prandelli di capire il momento in cui bisogna insistere su certi concetti tattici o, invece adattarli - senza ...

Dossier mercato 8 - Genoa : confermato Prandelli - il sogno è Pjaca. Kouamé-Napoli in dubbio - torna Bertolacci : ... scovare talenti ai quattro angoli del mondo e realizzare con essi succose plusvalenze. Un vero e proprio trading di giocatori nel quale il Re dei Giocattoli dimostra da un decennio e mezzo di essere ...

Genoa-Juventus - Perinetti : “Romero e Kouamè alla Juve? Ecco la verità” : Genoa-Juventus – Il Grifone ha battuto a sorpresa la Juventus, anche grazie ad un gol di Sturaro, acquistato, tra mille polemiche, proprio dai bianconeri: “E’ stata una giornata magica per lui – ammette Giorgio Perinetti, dg del Genoa, a Radio Sportiva – Può dare spessore alla nostra squadra, acquisto che riteniamo molto indovinato”. Ma il direttore generale […] More

Genoa - Kouamè : Obiettivo punti per la salvezza : Un mondo di eventi e sorprese. Il tam-tam è partito. Non servono segnali di fumo nell'era delle nuvole digitali. "E' una iniziativa bellissima" ha detto il n° 11 rossoblù. "Mi piacerebbe portare ...

Genoa - Kouame : «Ingiusti i fischi dopo il Frosinone» : GENOVA - " I fischi ? Giusti contro il Chievo , non con il Frosinone . Abbiamo cercato in mille modi di fare gol e cercheremo di fare meglio la prossima volta ". Christian Kouame non ha dubbi ed è il ...

Serie A - Chievo-Genoa 0-0 : vince la noia - solo una chance per Kouamé : Al Bentegodi arriva il quinto risultato utile consecutivo per il Genoa, che compie un piccolo passo verso la salvezza e si porta a +11 sul Bologna terz'ultimo. Lo fa con un pareggio 0-0 in casa del ...

Genoa - Kouamé : 'Contro la Lazio serve la partita perfetta' : Christian Kouamé , attaccante del Genoa , parla a Sky Sport in vista della sfida contro la Lazio: 'Sappiamo che i giocatori della Lazio sono molto bravi, sono una grande squadra. Noi dobbiamo fare una grande prestazione, serve la partita perfetta'.

Genoa - Kouamé : 'Ora sono un giocatore di Serie A - posso tornare in Costa d'Avorio' : Se ho rotto qualcosa in casa? Per forza", ha raccontato l'attaccante in uno speciale su Sky Sport tra le strade di Genova. Una città che lo ha subito accolto con grande affetto: "sono così, se vedo ...

Kouame - Romero - Zennaro : decolla l'alleanza mercato tra Genoa e Juventus : Ci sono rapporti che nascono per caso, che diventano sinergia e che si trasformano, quasi, in un patto di ferro. Tra Juve e Genoa funziona così da anni, con il perfezionamento di un grande idillio che ...

Calcio - Serie A 2019 : Empoli-Genoa 1-3. Kouamé - Lazovic e Sanabria condannano i toscani : Successo preziosissimo quello ottenuto dal Genoa sul campo dell’Empoli nel posticipo della 21a giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio. La formazione allenata da Cesare Prandelli vince con il punteggio di 1-3 grazie alle reti di Kouamé, Lazovic e Sanabria, mentre alla compagine toscana guidata da Beppe Iachini, alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite, non basta il momentaneo pareggio di Di Lorenzo. L’Empoli comincia meglio ...

Sanabria oscura l’assenza di Piatek - Genoa corsaro a Empoli : Kouamé e Lazovic esaltano Prandelli : Tris del Genoa in casa dell’Empoli, gli uomini di Prandelli sbancano il Castellani e tornano a vincere dopo più di un mese Mancava dal 22 dicembre la vittoria al Genoa, un digiuno spezzato questa sera al Castellani, dove i rossoblù stendono a domicilio l’Empoli allontanandosi dalla zona rossa della classifica. Marco Bucco/LaPresse Un successo meritato quello degli uomini di Prandelli, che dimostrano di non avvertire ...