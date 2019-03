Gearbox ha finalmente annunciato Borderlands 3

eurogamer

(Di giovedì 28 marzo 2019) Dopo mesi passati tra leak ed indizi vari,ha deciso di tirare la bomba e in diretta dal palco del Pax East 2019 ha3, tra la gioia dei fan.Come riporta Kotaku, al momento non si sa quando e su quali piattaforme sarà disponibile il gioco, anche se il publisher 2K Games suggerisce che potrebbe arrivare nel prossimo anno fiscale.3 è il quarto capitolo della popolare serie di loot-shooter, che vanta altri due capitoli numerati più: The Pre-Sequel. Da come si vede nel video mostrato durante l'evento, il gioco non si discosta molto dai precedenti capitoli (parliamo soprattutto dello stile grafico), e questo è decisamente un bene.Gli ultimi anni non sono stati molto rosei per, tutti ricorderanno infatti il pesante flop di Aliens: Colonial Marines e di Battleborn, hero shooter (pensate ad Overwatch) che non è riuscito a fare ...

cyberanimax : - Eurogamer_it : #Gearbox ha finalmente annunciato #Borderlands3 - Eurogamer_it : Finalmente #Borderlands3? Seguite la diretta di questa sera! #Gearbox #PAXEast #Borderlands -