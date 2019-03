Francesca Verdini | fidanzata di Matteo Salvini? Lui pronto ad ' essere in due'

Matteo Salvini parla per la prima volta del presunto flirt con Francesca Verdini - figlia di Denis : Mentre il settimanale Oggi pubblica le foto esclusive dei due all’uscita del ristorante PaStation, dove sono stati avvistati per la prima volta insieme, Matteo Salvini prova a mettere un freno alle voci sul presunto flirt con Francesca Verdini, figlia del forzista Denis: “Io do rispetto e chiedo rispetto. Ognuno al cinema, al teatro o al ristorante fa cosa vuole e con chi vuole”, ha spiegato durante una diretta Facebook ...

Francesca Verdini e Matteo Salvini alla prima uscita pubblica : prima uscita pubblica del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini (46 anni) con la nuova fidanzata, Francesca Verdini (26 anni). I due sono comparsi insieme alla prima di "Dumbo", il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma. Lei con un look total black e capelli sciolti, lui in camicia e completo, sono arrivati mano nella mano tra un sorriso e una battuta. Entrambi con un ...

Post pro-unioni gay e a favore dei diritti civili. Chi è Francesca Verdini - la nuova fidanzata di Salvini : È fresca la notizia della prima uscita pubblica del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini con la nuova fidanzata Francesca Verdini, figlia del politico Denis. La coppia ha assistito all'anteprima italiana di "Dumbo" di Tim Burton in un cinema di Roma, mentre sui social c'è già chi ha iniziato ad esplorare il profilo Twitter del nuovo amore di Salvini per saperne un po' di più.In particolare a calamitare ...

Francesca Verdini - chi è la nuova compagna di Matteo Salvini : Matteo Salvini ritrova l’amore e la felicità con Francesca Verdini. Dopo la fine, non poco chiacchierata, della sua relazione con Elisa Isoardi, il vice premier non aveva nascosto i suoi dispiaceri con alcune dichiarazioni e dai post social aveva anche manifestato un pizzico di malinconia. Ora Francesca sembra aver spazzato via ogni nube, ma chi è la misteriosa dama? Francesca Verdini ha 26 anni è nata a Firenze ed è figlia di Denis ...

Matteo Salvini e Francesca Verdini - prima uscita pubblica. Isoardi si consola col playboy : Matteo Salvini esce allo scoperto con la nuova fiamma, Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex Forza Italia. Il vicepremier e la 26enne sono andati insieme alla anteprima del film Dumbo al The Space cinema moderno di Roma. I due sono apparsi in perfetta sintonia, sorridenti, forse un pizzico imbarazzati. In fondo si tratta della loro prima uscita pubblica che conferma la relazione. Peer l’occasione Francesca ha sfoggiato un mini ...

