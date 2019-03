Francesca Cavallin | Mentre ero via ' Ho il difetto di essere selettiva…

ilsussidiario

(Di giovedì 28 marzo 2019) Questa sera, tornerà in televisione con la fiction dal titolo 'ero via', in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

ennioalberici1 : RT @caterinabalivo: Ieri pomeriggio Wilma De Angelis ha spiazzato un po’ tutti noi con le sue confessioni private ???? Ci vediamo alle 14 su… - morganbarraco : Barbara è Francesca Cavallin in #Mentreerovia : il suo personaggio - Angelapalmas2 : RT @caterinabalivo: Ieri pomeriggio Wilma De Angelis ha spiazzato un po’ tutti noi con le sue confessioni private ???? Ci vediamo alle 14 su… -