Forze Armate maltesi prendono controllo del mercantile dirottato

Mercantile dirottato dai migranti - le Forze Armate maltesi hanno preso il controllo della nave : La El Hiblu fa rotta verso La Valletta. A bordo 108 migranti. Stato di allerta anche a Lampedusa. Ma Salvini ha già avvisato: "Sono solo pirati, l'Italia la vedranno solo con il cannocchiale"

Concorsi pubblici 2019 : tutti i bandi per Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Forze Armate : Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate quest’anno sono numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2019: 754 allievi ...

Concorso Forze Armate 2019 per diplomati : posti per allievi e bando : Concorso Forze Armate 2019 per diplomati: posti per allievi e bando posti e requisiti Concorso Forze Armate 2019 Pubblicato il bando di Concorso in GU per la selezione di 306 allievi Marescialli delle Forze Armate. I vincitori parteciperanno al 22esimo corso biennale – periodo 2019-2021 – volto alla formazione di sottufficiali di grado superiore di Esercito, Marina e Aeronautica Militare. Concorso Forze Armate 2019: posti e requisiti I ...

Egitto - lo scrittore al-Aswani denunciato alla procura militare per aver “insultato presidente e Forze armate” : La democrazia è la soluzione. Con queste parole lo scrittore egiziano ‘Ala al-Aswani concludeva i suoi articoli che per anni vennero pubblicati sulla stampa egiziana durante la dittatura di Hosni Mubarak in Egitto. Sono passati più di 9 anni da allora, nel mezzo c’è stata la rivoluzione – che ha messo fine a quel regime trentennale – e un colpo di stato che ha ripristinato una dittatura più feroce di prima. E il clima di ...

Concorsi Pubblici Forze Armate e Guardia di Finanza : invio cv entro marzo e aprile : Il Ministero della Difesa, il Ministero della Giustizia e la Guardia di Finanza hanno proclamato vari bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di ulteriore personale militare da assegnare nelle Forze Armate. Le domande potranno essere inviate tra marzo e aprile. Concorsi banditi dal Ministero della Difesa Il Ministero della Difesa ha bandito vari Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 22° corso biennale 2019-2021 di ...

Contributi Inps : Forze Armate e Carabinieri - riscatto contributivo. La nota : Contributi Inps: Forze Armate e Carabinieri, riscatto Contributivo. La nota riscatto Contributi Inps, la circolare Una recente circolare Inps porta un po’ di chiarezza sulle modalità di riscatto dei Contributi ai fini previdenziali per quanto riguarda il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri. Contributi Inps: periodo di servizio e indennità Nella circolare, l’ente previdenziale ricorda che il riferimento normativo da tenere ...

Concorso Forze Armate 2019 per diplomati : posti per allievi e bando : Concorso Forze Armate 2019 per diplomati: posti per allievi e bando Pubblicato il bando di Concorso in GU per la selezione di 306 allievi Marescialli delle Forze Armate. I vincitori parteciperanno al 22esimo corso biennale – periodo 2019-2021 – volto alla formazione di sottufficiali di grado superiore di Esercito, Marina e Aeronautica Militare. Concorso Forze Armate 2019: posti e requisiti I 306 posti da allievo maresciallo messi in ...

Facebook può essere una minaccia per le Forze armate? Un esperimento della NATO lascia a bocca aperta : Quali e quanti dati riservati di una persona può rivelare un social media come Facebook? Si possono usare per manipolare la sua opinione e le sue azioni, in quale misura? Sono domande lecite nell’era della condivisione incontrollata di contenuti online. Sono meno scontate se riguardano soldati professionisti che dovrebbero essere più preparati delle “persone comuni” a gestire manipolazioni psicologiche a vario livello. Stupisce ...

