Focus Ascolti | Dati febbraio-marzo 2019 | Canale 5 al comando

(Di giovedì 28 marzo 2019)Si sta per concludere il mese died è giunto il momento per la nostra rubrica didi andare a vedere idi questo primo scorcio del periodo di garanzia, cioè dal 13ad oggi, per monitorare come stanno andando glidelle principali reti generaliste italiane.In questo post ci occuperemo deirelativi al totale individui-totale giornata. Partiamo dal dato più importante che ci dice che la rete più vista in questo periodo è5 con una media del 17,08% di share, stabile rispetto al medesimo periodo dell'anno passato. Segue con il 16,8% di share Rai1, in calo dello 0,47% di share rispetto allo stesso periodo del 2018.5 alpubblicato su TVBlog.it 2817:57.

