Fiorello stronca giustamente i David | «Spettacolo assente Se la cantano e se la

(Di giovedì 28 marzo 2019) Uma Thurman e Carlo Conti -di Donatello 2019di Donatello 2019 (qui tutti i vincitori) hanno confermato, qualora ce ne fosse bisogno, che il cinema e la tv corrono ancora su strade parallele. E quando si incontrano, come ieri, l’imbarazzo è dietro l’angolo. Una serata, in diretta su Rai 1 e condotta da Carlo Conti, chehato in toto, definendola “triste“, a cominciare proprio da come è stata realizzata:“Loera, non c’era uno show (…) Se è così, non lo fare in prima serata su Rai 1 (…) E’ da sempre che idi Donatello sono così (…) Io penso che in Italia ci siano le qualità, ci siano le possibilità, ci siano autori in grado di fare una bella serata con lo. Il cinema è uno. Poi è inutile che diciamo alla gente ‘venite al cinema’ e ...

