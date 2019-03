Fiorella Mannoia presenta ' Personale' | il suo nuovo album

Fiorella Mannoia è tornata con un disco di 'denuncia e di speranza' : È la politica che li ha delusi non sono gli argomenti'. 'Quando ero piccola pensavo, guardando al Duemila, che prima di allora si sarebbero risolti tutti i problemi dell'Umanità. Purtroppo siamo ...

La nuova prospettiva di Fiorella Mannoia attraverso musica e foto : Milano, 27 mar., askanews, - "Personale" e sincera come solamente Fiorella Mannoia sa esserlo, ma questa volta la cantante ha voluto fare di più e insieme al nuovo album di inediti ha pubblicato una ...

Fiorella Mannoia/ 'Il Movimento 5 Stelle? Sono più arrabbiata che pentita' : Fiorella Mannoia presenta il suo nuovo album Personale ma sulla politica dice: 'Il Movimento 5 Stelle? Sono più arrabbiata che pentita'

Fiorella Mannoia si dichiara arrabbiata con il Movimento 5 Stelle : La nota cantante Fiorella Mannoia, una delle cantanti italiane più apprezzate e famose, ha fatto discutere, negli ultimi giorni, per alcune sue dichiarazioni. La cantante infatti, in passato, si era sempre dichiarata di sinistra, ma nelle ultime elezioni politiche si era apertamente schierata con il Movimento 5 Stelle. Le dichiarazioni della Mannoia La cantante milanese, durante un'intervista, per l'imminente uscita del suo nuovo album, ha fatto ...

Fiorella Mannoia - il nuovo disco : 'canzoni di lotta e di speranza' : La mia generazione voleva cambiare il mondo, ma non ne è stata capace, ha fallito. La società è notevolmente peggiorata ed è necessario ripartire. Non c'è nulla di stucchevole in quello che dico, ...

Fiorella Mannoia - la rabbia dietro l'addio al M5S : "Non posso tenere la bocca chiusa" : C'è rabbia più che pentimento nella scelta di Fiorella Mannoia di voltar pagina politicamente e dire addio al Movimento Cinque Stelle, appassionatamente sostenuto in questi anni. "Io - dice la ...

Fiorella Mannoia racconta 'Personale' : 'Sono arrabbiata ma canto la speranza' : Fiorella Mannoia torna e lo fa con qualcosa di ' Personale '. Per un'artista come lei, che dell'esporsi e dell'entrare nell'intimo ha fatto una bandiera, non è una novità. Ma il titolo del nuovo album,...

Fiorella Mannoia presenta il nuovo album 'Personale' : Uscirà venerdì 29 marzo il nuovo album di Fiorella Mannoia, 'Personale'. Un duplice significato: cantare la 'Personale' visione del mondo, facendola anche...

Biglietti in prevendita per le nuove date estive di Fiorella Mannoia per l’album Personale : Sono ufficiali le nuove date estive di Fiorella Mannoia, che si aggiungono a quelle già annunciate e che vanno a completare il calendario dei concerti che potrebbe aggiornarsi ancora con altri spettacoli a supporto di Personale. Il nuovo album (qui la tracklist) arriverà il 29 marzo ma l'artista ha già rivelato alcuni particolari che riguardano l'album, compreso il ritorno di Ivano Fossati che è autore di Penelope: "Ivano non è mai mancato. ...

Venerdì 29 marzo Fiorella Mannoia torna con l’album “Personale” e da maggio fino a ottobre va in tournèe : Milano. «Bisogna guardarsi intorno, ognuno deve fare la sua parte, come può e dove può, deve rimettere in circolo amore,

Esce "Personale" - nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia : Roma, 26 mar., askanews, - Venerdì 29 marzo Esce "Personale", il nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia disponibile in versione CD e in digitale e, dal 12 aprile, anche in vinile.L'album è ...

Che tempo che fa - Fiorella Mannoia ospite : Fiorella Mannoia sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, che andrà in onda su Rai 1, domenica prossima, 31 marzo 2019, a partire dalle ore 20:35.L'interprete romana, che ha presenziato in qualità di ospite e cantante in gara alle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo, infatti, durante la giornata di oggi, ha presentato il suo ultimo album di inediti intitolato ...

Fiorella Mannoia - esce “Personale” - un disco di speranza : “Io pentita di essermi esposta per il M5S? No - sono più arrabbiata” : Ripartire da un hobby nascosto come la fotografia per allestire una raccolta “Personale” di canzoni associate a momenti rubati dell’anima. Questa è la nuova missione di Fiorella Mannoia, che si presenta con un disco di tredici brani inediti che mettono assieme la speranza, ma anche la consapevolezza del cambiamento dei tempi. Una società che usa le parole come armi e che va contrastata solo con l’amore. Tantissimi gli autori che hanno firmato ...