FINALISTI MASTERCHEF ITALIA 8 Semifinale | cinque concorrenti | il web si schiera

I FINALISTI di Masterchef Italia 8 annunciati nella semifinale del 28 marzo tra la fantasia della Mistery Box e la Spagna : L'appuntamento più atteso dell'anno è alle porte e tra qualche giorno, la prossima settimana, saremo incollati allo schermo per scoprire come se la caveranno i finalisti di Masterchef Italia 8 nella finalissima del prossimo 4 aprile. Ai fornelli sono rimasti solo in cinque dopo la doppia eliminazione di Loretta e Giuseppe di giovedì scorso, e solo a fine serata conosceremo i nomi dei finalisti e degli ultimi eliminati di questa edizione da ...

