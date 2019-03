Figo | “Real Madrid grande anche senza Ronaldo”

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) La stagione del Realnon può essere considerata positiva dopo la clamorosa eliminazione in Champions League contro l’Ajax ed il distacco importante in campionato dal Barcellona ma il club rimane e rimarràdopo la partenza di Cristiano Ronaldo. E’ il pensiero dell’ex calciatore Luisin un’intervista a Marca. “Quando si tratta di Cristiano, Messi o un altro giocatore migliore del mondo al momento, e’ normale che manchi perche’ e’ il miglior giocatore del mondo” le parole dell’ex interista. “I giocatori passano, i club restano e il Realcontinuera’ ad essere moltoCristiano, dato che e’ stato moltocon Cristiano” ha concluso il portoghese.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo ...

CalcioWeb : #Figo: '#RealMadrid grande anche senza #Ronaldo' - RaffaelaCorda : Ma anche il Nobel per la pace a sto punto ?????? - fioridizuccaa : una cosa che non ho mai capito: perché real time censura la parola 'figo'? È un'esclamazione, non una parolaccia. #Amici18 -