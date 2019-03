Felipe Scolari | ' Ronaldo dà al club di turno tutto ciò che serve per vincere'

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Cristianoè considerato il numero uno nel suo settore, maquello che ha conquistato è frutto della sua volontà di raggiungere sempre traguardi più importanti. Il portoghese si è messo in mostra nello Sporting Lisbona e poi ha fatto la storia di Manchester United e Real Madrid ed ora, non pago di aver vinto una caterva di trofei, basti pensare ai cinque Palloni d'oro e alle cinque Champions League, si è rimesso in gioco trasferendosi alla Juventus dove sta già lasciando il suo marchio.Nonostante abbia cambiato più volte maglia di, nella sua carriera c'è una costante: il Portogallo e all'epoca del suo debutto in Nazionale il Ct erache nell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di CR7 e della Juventus....

