Federer vs Nadal | 15 anni fa a Miami il primo capitolo della rivalità

Tennis – Federer elogia Felix Auger-Aliassime : “ha l’atteggiamento di Nadal! Non ha paura dei top player e…” : Roger Federer spende parole d’elogio per Felix Auger-Aliassime: il Tennista svizzero paragona il giovane canadese a Rafa Nadal Il giovane 18enne canadese Felix Auger-Aliassime sta raccogliendo i consensi di diversi colleghi e addetti ai lavori. Recente finalista dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, Auger-Aliassime si è anche tolto la soddisfazione di battere un altro giovane fenomeno, il top 10 Stefanos Tsitsipas, eliminandolo da ...

Djokovic vs Federer-Nadal : la rottura è servita? La verità di Nole : “non è necessario che la gente crei tensioni” : Novak Djokovic, le emozioni alla vigilia dell’esordio al torneo ATP di Miami e la presunta rottura con Federer e Nadal I top player del circuito ATP stanno per scendere in campo per l’esordio al torneo ATP di Miami. Dopo i primi match andati in scena ieri e l’interruzione dovuta alla pioggia, i tifosi non vedono l’ora di vedere cosa riusciranno a fare i big. Giornata dedicata alla stampa, ieri, per Novak Djokovic, ...

Nuova Classifica ATP 18/03/2019 – Nadal accorcia su Djokovic - Thiem scavalca Federer : Cecchinato miglior azzurro : Djokovic al top, ma Nadal accorcia nonostante il ritiro da Indian Wells. Thiem vince sul cemento americano e scavalca Federer, Cecchinato miglio azzurro: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 18/03/2019 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede ancora Novak Djokovic al primo posto, ma al secondo posto Rafa Nadal accorcia le distanze nonostante il ritiro ...

Ritiro Nadal a Indian Wells - retroscena Federer : “mi ha mandato un messaggio. Ultima partita fra noi? Ammetto…” : Roger Federer svela un retroscena sul Ritiro di Rafa Nadal prima della loro sfida ad Indian Wells: lo svizzero è stato avvertito con un messaggio dopo l’allenamento mattutino Era tutto pronto per l’ennesimo appuntamento con la storia, sul prestigioso campo centrale di Indian Wells, Roger Federer e Rafa Nadal erano pronti a scrivere un’altra pagina della loro eterna rivalità. Purtroppo però, l’aggravarsi delle condizioni del ginocchio del ...

Tennis - Rafael Nadal spiega i motivi del ritiro prima della sfida contro Federer : “Non ero in condizione per competere - giocherò a Montecarlo” : C’e delusione e amarezza nelle parole in conferenza stampa dello spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo), costretto al ritiro dal Masters 1000 di Indian Wells, prima di scendere in campo nella semifinale più attesa contro l’amico/rivale Roger Federer. Il 39° capitolo della saga tra l’iberico e lo svizzero non ha avuto luogo per via dei problemi accusati al ginocchio da Rafa già nel confronto vittorioso con il russo Karen ...

Tennis - Indian Wells 2019 : Rafael Nadal dà forfait - niente super sfida con Roger Federer. Il Maestro in finale senza giocare : Rafael Nadal ha clamorosamente dato forfait e questa sera non scenderà in campo sul cemento di Indian Wells per disputare la semifinale del primo Masters 1000 della stagione. Lo spagnolo ha accusato dei problemi al ginocchio durante il quarto di finale giocato ieri, ha cercato di recuperare ma ha preferito non azzardare e dunque non assisteremo alla sfida mozzafiato contro Roger Federer: tutti aspettavano di vedere il 39esimo capitolo della saga ...

ATP Indian Wells – Clamoroso forfait di Nadal in semifinale - salta il match-spettacolo contro Federer : Rafa Nadal dà forfait al torneo sul cemento di Indian Wells, il tennista spagnolo non disputerà la semifinale contro Roger Federer Grande delusione per tutti i tifosi di tennis che avevano sperato di veder consumare il 39° capitolo della sfida tra Nadal e Federer a Indian Wells. Il tennista numero 2 al mondo ha annunciato infatti il forfait nella semifinale del torneo sul cemento, che avrebbe dovuto disputare questa sera alle 20.30 (ora ...

