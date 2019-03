FCA in calo | Volkswagen non è interessata

BORSA MILANO in lieve calo - bene FCA - banche positive : ... fino a quel momento ben intonato, dopo un allargamento dello spread, secondo un trader dovuto al previsto peggioramento delle stime governative sull'economia nel prossimo Def. ** A guidare il FTSE ...

Piazza Affari in lieve calo. STM sotto pressione - bene Campari e FCA. FTSE MIB -0 - 09% : L'Economia del CorSera punta il faro sulle prossime mosse del CEO Jean Pierre Mustier: il manager francese sta ridisegnando la squadra per concentrarsi sui ricavi. bene Terna +1,15% a 5,6080 euro. ...

FCA : in calo le vendite negli Usa a febbraio - pesa la minore domanda di Fiat 500 e Jeep Compass : A febbraio in calo del 2% le vendite negli Stati Uniti per Fiat Chrysler Automobiles, penalizzato dalla minore domanda per le Fiat 500 small city e Jeep Compass. Fiat Chrysler ha dichiarato che le ...

FCA - utile in crescita nel 2018. Titolo in forte calo a Piazza Affari : MILANO - Fca chiude il 2018 con l'utile netto adjusted in crescita del 34% a 5,047 miliardi di euro e l'utile netto in aumento del 3% a 3,6 miliardi di euro, +41% a parità di cambi di conversione,. L'...