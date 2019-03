Famiglia e adozioni | eppur si dialoga | una via saggia alle scelte necessarie

Famiglia - Salvini : “I bambini hanno diritto a una mamma e un papà - le adozioni devono essere più veloci e meno costose” : “Per me ognuno a casa sua fa quello che vuole. Per me sono strumenti di tortura gli studi di settore. Io combatterò finché campo contro l’utero in affitto e i bambini in vendita. Ognuno nella sua vita privata fa ciò che vuole ma per quello che mi riguarda un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papa’ e ad essere adottato da una mamma e un papa‘”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini ospite di Domenica ...