F1 Bahrain | Vettel | «Lotta è lunga | speriamo di avvicinarci»

Formula 1 : Gp Bahrain. Vettel fiducioso qui saremo più forti : In Bahrain per cancellare Melbourne. Il primo gran premio della stagione non e' andato come in Ferrari si aspettavano. Quarto posto non basta Vettel

F1 - Vettel si nasconde in vista del Gp del Bahrain : “non siamo nelle condizioni di fare promesse” : Il pilota della Ferrari non ha voluto fare alcuna promessa alla vigilia del week-end del Bahrain, evitando dunque qualsiasi proclama Il deludente quarto posto ottenuto in Australia non permette a Sebastian Vettel di approcciarsi con il sorriso al Gp del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Le certezze costruite dopo i test di Barcellona sono un po’ venute meno in casa Ferrari, rimboccatasi le maniche in queste ...

Vettel ottimista : "In Bahrain sarà tutta un'altra Ferrari" : Sebastian Vettel spera nel riscatto Ferrari, ovviamente già a partire da questo GP del Bahrain. Il tedesco ha parlato alla vigilia delle prime libere del secondo appuntamento stagionale e confermato ...

F.1 : Gp Bahrain. Vettel ogni errore si paga caro in termini di tempo : Il secondo appuntamento del Mondiale di F.1 va in scena in Bahrain, sulla pista di Sakhir. Un circuito dove la Ferrari ha raccolto ben 6 successi

F1 – Vettel teme le condizioni ambientali in Bahrain : “ecco perchè non sarà facile” : La Ferrari pronta al Bahrain: le sensazioni di Vettel alla vigilia del secondo appuntamento della stagione 2019 di F1 La stagione 2019 di F1 non è iniziata col piede giusto per la Ferrari, ma il team di Maranello ha lavorato sodo dopo l’Australia per arrivare i Bahrain il più competitivo possibile e poter lottare con gli avversari per una posizione che conta. Dopo la gara di Melbourne i piloti sono pronti per spostarsi in Bahrain per ...

Vettel : "Il Bahrain non perdona gli errori" : Il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019 va in scena in Bahrain, sulla pista di Sakhir e la Ferrari va subito a caccia del riscatto dopo la delusione nel gp d'Australia. 'Dal punto di ...

Formula 1 - GP Bahrain : i 4 successi di Vettel e quelli della Ferrari : Dici Bahrain e pensi Ferrari . Dici Bahrain e pensi Vettel. Comunque la si voglia inquadrare, dall'attualità alla storia, la corsa tra le dune porta impresso tanto il marchio del tedesco quanto ...