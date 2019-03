F1 2019 | Raikkonen e Giovinazzi dell' Alfa Romeo intervistati da Vanzini

F1 - Mondiale 2019 : Kimi Raikkonen e l’avventura in Alfa Romeo Sauber. A 40 anni può ancora lasciare il segno : Kimi Raikkonen vuole continuare a ruggire nel Circus più importante, a quasi 40 anni (spegnerà le candeline il prossimo 17 ottobre) non si è tirato indietro e punta a strabiliare con la sua classe innata durante il Mondiale F1 che scatterà nel weekend con il GP d’Australia. Il finlandese ha lasciato la Ferrari dopo cinque stagioni molto altalenanti (ha vinto solo una gara, il GP degli USA a fine 2018) e ha sposato la causa della Alfa Romeo ...

Diretta Test Formula 1 Barcellona 2019 / Streaming video tv : primo tempo per Raikkonen : Diretta Test Formula 1 a Barcellona : info Streaming video e tv, gli orari per la terza giornata di prove al Montmelò, oggi 20 febbraio 2019 .

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati 20 febbraio (mattina). Raikkonen sorprende tutti - ma ottimo passo per la Ferrari : La terza giornata dei Test pre-stagionali di Barcellona si è aperta con una sorpresa rispetto alle uscite precedenti, infatti al comando della classifica non c’è la Ferrari . Il miglior tempo della sessione mattutina è stato siglato dal finlandese Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), il quale è andato a caccia della prestazione montando un set di gomme C4 (le più morbide usate in questi giorni) e sfondando per la prima volta il muro ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Antonio Giovinazzi : “C’è tutto da imparare da Raikkonen” : A conclusione dell’odierna giornata di Test in quel di Barcellona, ha parlato ai microfoni di motorsport.com Antonio Giovinazzi, alla prima stagione da pilota ufficiale in F1 con l’Alfa Romeo, dove avrà come compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il pilota pugliese ha parlato a lungo al termine dei Test. Per Giovinazzi oggi non ci sono stati problemi e tutto è andato secondo i piani: “Tutti i run hanno previsto 10-11 giri spinti, ...