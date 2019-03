Everton chiama il Milan | Sogno il rossonero | affare possibile per 40 milioni

liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019)Sousa Soares, attaccante esterno del Gremio e della nazionale brasiliana, potrebbe allungare la lista di verdeoro in maglia rossonera. Ilfa sul serio e lo stesso 22enne ha confermato l' interesse, dopo l' amichevole vinta dal Brasile contro la Repubblica Ceca: «Futuro in? So

PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Everton chiama i rossoneri: #Leonardo ci prova - MilanLiveIT : #Everton chiama il #Milan. Prezzo alto, ma Leonardo ci proverà - gazz_rossonera : Everton chiama il Milan. Prezzo alto, ma Leonardo ci proverà -