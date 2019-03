Esclusivo | così la Russia inonda di soldi il congresso di Verona

espresso.repubblica

(Di giovedì 28 marzo 2019) Dietro il raduno per la famiglia della destra oscurantista si celano una rete di oligarchi di Mosca, integralisti Usa, cattoleghisti. E una pioggia di denaro offshore A chi il sindaco? A noi! Asboccia l'amore tra la Lega e l'estrema destra" Pioggia di rubli ai cattoleghisti"

50mbrer0 : RT @FtMammarocarmn: Vi inventate DI TUTTO pur di essere considerati trans, ma non lo so pensate sia una specie di club esclusivo? Avete cos… - FtMammarocarmn : Vi inventate DI TUTTO pur di essere considerati trans, ma non lo so pensate sia una specie di club esclusivo? Avete… - axell_leone : RT @franchecco14: Ma.cosa c è di così esclusivo nel dibattito che stanno facendo dalla d Urso?? #LiveNoneLadUrso -