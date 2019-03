Esce il 17 maggio il primo album di Lewis Capaldi

spettacoli.tiscali

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma, 28 mar., askanews, - Quattro settimane consecutive sul podio della classifica singoli inglese e un milione di stream su Spotify in un solo giorno, e ad oggi oltre 111 milioni di stream che lo ...

Blinky74 : RT @Wu_Ming_Foundt: Nuovo commento su Giap: « La denominazione del corso è «Giornalismo culturale», sono 30 ore dall’inizio di aprile alla… - hugmebroyo : @louItimo Guarda io non mi lamento mai perché ho scelto io, i miei genitori non mi hanno costretto e via. Però cert… - Wu_Ming_Foundt : Nuovo commento su Giap: « La denominazione del corso è «Giornalismo culturale», sono 30 ore dall’inizio di aprile… -