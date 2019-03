Energia | per tre giorni Napoli capitale della green economy

Speciale Energia : pervenute finora 9 richieste per costruzioni centrali solari in Montenegro : Lo ha comunicato oggi il ministero dell'Economia di Podgorica al quotidiano "Dnevne novine". La prima centrale solare sarà costruita a Briska Gora, vicino a Dulcigno, Ulcinj, dal consorzio composto ...

Sicilia : 8 mln per Energia rinnovabile in agricoltura (2) : (AdnKronos) - "Mettiamo al bando altre risorse a vantaggio degli agricoltori Siciliani - afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - Si tratta di una grande opportunità per favorire la crescita economica delle aziende nelle aree rurali, rendendole autonome dal punto di vista energ

Sicilia : 8 mln per Energia rinnovabile in agricoltura : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Oltre 8 milioni di euro per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo prevede l’avviso messo a punto dalla Regione Siciliana, a valere sulla misura 6.4.b del Psr, per la quale è stata messa a bando l’intera dotazione finanziaria del Programma comunitar

Bollette - 'da aprile l'Energia elettrica cala dell'8 - 5% e il gas del 9 - 9% per via della riduzione dei prezzi delle materie prime' : Si tratta di un segnale importante per le famiglie italiane che incoraggia verso scelte di politica energetica che fanno bene all'ambiente e non danneggiano i portafogli degli italiani'. 'Un crollo ...

Bollette - “da aprile l’Energia elettrica cala dell’8 - 5% e il gas del 9 - 9% per via della riduzione dei prezzi delle materie prime” : Dal primo aprile calano le Bollette di luce e gas. L’Autorità per l’energia per i clienti sul mercato tutelato (Arera) ha aggiornato le tariffe con una diminuzione nel secondo trimestre dell’anno per la famiglia tipo dell’8,5% per quanto riguarda l’elettricità e del 9,9% per il gas. Dopo i picchi raggiunti nel 2018, le riduzioni, spiega l’Autorità, sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso ...

Energia e geopolitica : così l’Italia ha perso la partita per diventare «hub» del gas : Passo indietro di Roma su EastMed, che si candida a trasportare le forniture dal Mediterraneo Orientale. La Germania vince la sfida sul gas russo: per gli italiani c’è il rischio di rincari già a partire da quest’anno...

Energia : Eni e Cnr assieme per sviluppo sostenibile e valorizzazione ricerca in Italia : ... lavoreranno insieme in quattro aree fondamentali, vale a dire per la decarbonizzazione del settore energetico e una crescita sostenibile, la promozione dell'economia circolare e della bioeconomia e ...

Italia-Cina - la nuova “Via della Seta” : dalle arance ai porti passando per l’Energia - ecco i 29 accordi [FOTO] : 1/50 Roberto Monaldo/LaPresse ...

Accordi sui porti di Genova e Trieste e progetti per l'Energia. Cosa dice il memorandum tra Italia e Cina : E' di circa 20 miliardi, a quanto si apprende, il valore "potenziale" dei dieci Accordi commerciali firmati questa mattina a Villa Madama. La cifra si riferisce quindi al valore delle intese italo-cinesi includendo il suo effetto "volano" dal punto di vista economico.Con aziende, enti e istituzioni, ecco le dieci intese italo-cinesi alla firma oggi: - Intesa di partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) e Bank of China ...

Eni gas e luce - al via progetto per sensibilizzare giovani a uso più consapevole dell'Energia : Sostenibilità, energia ed efficienza: tre parole, un solo obiettivo. Quello di sensibilizzare gli studenti, appunto, a un uso più efficiente e sostenibile dell'energia. È questo l'obiettivo del ...

Vittoria - 41enne arrestato per furto di Energia elettrica : Un 41enne pregiudicato di Vittoria è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato di energia elettrica. L'uomo è ai domiciliari.

Paillettes - Energia pura e applausi per Priscilla - la regina del deserto : Cinquecento costumi coloratissimi, una cascata di effetti scenografici, una colonna musicale mozzafiato, con orchestra dal vivo, coreografie e scene tutte da ballare. Impossibile non farsi trascinare.È con una selva di superlativi che "Priscilla, la regina del deserto" è tornata in scena in Italia, fino al 31 marzo al Teatro Brancaccio di Roma e poi ancora in tournée a Napoli e Brescia.Uno spettacolo, per i pochi che non lo ...

Elettricità dai liquidi magnetici - è il progetto Magenta per produrre Energia dal calore di scarto : La Commissione Europea ha finanziato con circa 5 milioni di euro l’avveniristico progetto Magenta per la realizzazione di nuovi materiali magnetici liquidi, capaci di convertire il calore residuo in Elettricità, ossia sfruttare l’energia termica di scarto per produrre corrente. Sono più economici delle fonti energetiche comunemente usate, e rispettano l’ambiente. Al progetto, coordinato dalla Francia, partecipa anche ...

Rubata Energia elettrica per 63 mila euro - due arresti a Scoglitti : I Carabinieri di Vittoria hanno arrestato due persone 60enni accusate di avere rubato energia elettrica per un danno di circa 63 mila euro