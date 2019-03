Emerson | ' La Juventus può sognare la Champions | senza Calciopoli sarei rimasto a Torino'

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Laquest'anno ha chiaramente l'obiettivo di vincere laLeague. I bianconeri infatti hanno acquistato Cristiano Ronaldo proprio per fare il salto di qualità in Europa. Detto ciò, l'ex giocatoreha parlato proprio di quello che potrebbe essere il cammino indella Juve. Il 'Puma' si è raccontato a TuttoJuve.com e ha toccato diversi argomenti.ha parlato infatti della, die di alcuni giocatori juventini, come Paulo Dybala e Alex Sandro.parla dellain una lunga intervista ha spiegato che secondo lui la squadra di Massimiliano Allegri può vincere laLeague: "La Juve puòdi vincere lae ha più possibilità di vincerla grazie alla prestazione straordinaria contro l'Atletico". L'ex centrocampista juventino ha anche sottolineato che nella rosa di Massimiliano Allegri c'è un ...

