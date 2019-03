Elena Sofia Ricci vince il David di Donatello 2019 | Lo dedico alle mie figlie

Elena Sofia Ricci riceve il David come migliore attrice e si commuove : "Non me l'aspettavo". Ai giovani : "Scoprire la vostra passione e seguitela" : La migliore attrice dei David di Donatello 2019 è Elena Sofia Ricci per l'interpretazione di Veronica Lario in "Loro" di Paolo Sorrentino. Emozionata e visibilmente commossa, l'attrice ha ritirato il premio dedicandolo alle sue figlie: "Auguro a loro e a tutti i giovani ciò che è successo a me: vivere la propria passione. Quindi scoprite qual è e seguitela!".Elena Sofia Ricci ha poi voluto ringraziare il marito per il ...

David di Donatello : Elena Sofia Ricci premiata come migliore attrice protagonista : Nella serata di Mercoledì 27 marzo è andata in onda su Rai Uno la 64^esima edizione del David di Donatello condotta da Carlo Conti. Una manifestazione che, vista la qualità dei film in gara, dimostra quanto il cinema italiano stia attraversando un periodo di rilancio. Tra le premiate, spicca il nome di Marina Confalone come migliore attrice non protagonista nella pellicola intitolata "Il vizio della speranza". Successivamente è stata la volta di ...

Che Dio ci aiuti 6 - l'annuncio di Elena Sofia Ricci : 'Sono già impegnata' : Cosa ne sarà della fiction Che Dio ci aiuti con protagonista Elena Sofia Ricci? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan della fiction alla vigilia della messa in onda dell'ultima puntata del quinto capitolo che si preannuncia ricco di colpi di scena. Anche quest'anno la serie tv con suor Angela ha confermato il grande successo di ascolti, portandosi a casa una media di oltre 5.5 milioni di spettatori a settimana pari ad uno ...

Che Dio ci aiuti 5 - anticipazioni ottava puntata con Elena Sofia Ricci : Stabilmente sopra i 5 milioni di telespettatori la quinta stagione di Che Dio ci aiuti viaggia verso la sua naturale conclusione ma ancora è incerto il destino della fiction e di un’eventuale sesta stagione per i tanti impegni di Elena Sofia Ricci. Giovedì 7 marzo in prima serata su Rai1 va in onda l’ottavo appuntamento che raccoglie le puntate 15 e 16. Che Dio ci aiuti 5, anticipazioni episodio 15, Attenti al lupo Il primo episodio ...

Elena Sofia Ricci : marito - sorella e figli | Che Dio ci aiuti 5 : Elena Sofia Ricci: marito, sorella e figli | Che Dio ci aiuti 5 Chi è Elena Sofia Ricci e vita privata Elena Sofia Ricci risulta tra le più note attrici italiane. Nata a Firenze nel 1962 (56 anni), Elena entra molto presto nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la recitazione che la fa debuttare prima a teatro e poi al cinema. La vita privata di Elena Sofia Ricci Probabilmente il suo amore per la recitazione è stato ...

