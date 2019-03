Edgar Ramiez e Lily Rabe nel cast di The Undoing su HBO – Notizie serie tv 28 marzo

dituttounpop

Edgar Ramirez (American Crime Story 2) e Lily Rabe entrano nel cast di The Undoing, la miniserie in sei episodi di HBO con Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald Sutherland, e scritta da David E. Kelley (Big Little Lies). Scritta da David E. Kelley e diretta da Susanne Bier, la serie è un adattamento del libro "You Should Have Known" di Jean Hanff Koreitz. The Undoing racconta di Grace Sachs (Kidman) che sta vivendo la vita perfetta. E' una terapista di successo, ha un marito che la ama (Grant) e un figlio che frequenta una scuola privata per ricchi di New York. Da un giorno all'altro però questa felicità viene minata da una morte violenta, un marito scomparso e la scoperta che l'uomo che pensava di conoscere in realtà le ha

