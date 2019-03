firstonline.info

(Di giovedì 28 marzo 2019) Seduta debole e chiusura in calo per Piazza Affari, che oggi è fra le peggiori in Europa -0,53%, 21.080 punti, insieme a Madrid -0,6%. Nel finale tutti i listini soffrono il cambio di passo di...

FIRSTonlineTwit : Economia e #Brexit fiaccano la #Borsa, anche Wall Street rallenta - SimoneCosimi : RT @startup_italia: La #startup milanese trasloca: opererà in Europa con un'autorizzazione del Granducato. Il Ceo Dalmasso: 'Possibili diss… - RadioDublino : Condividiamo il reportage di Martino Seniga sulle conseguenze della Brexit sull'economia... -