Ecco le prime stazioni per sharing pubblico Emoby Multi e 0ne

WhatsApp si prepara ad aggiungere la Modalità scura : Ecco le prime immagini : La Modalità scura arriva anche su WhatsApp, ecco le prime immagini della nuova Modalità, per il momento disponibile solo nelle impostazioni. L'articolo WhatsApp si prepara ad aggiungere la Modalità scura: ecco le prime immagini proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Music regala 3 euro di sconto su Amazon : Ecco come ottenerli : Scoprite come ottenere tre euro di sconto sul prossimo acquisto effettuato su Amazon, valido fino al prossimo 19 maggio e utilizzabile entro il 31 maggio. L'articolo Amazon Prime Music regala 3 euro di sconto su Amazon: ecco come ottenerli proviene da TuttoAndroid.

Groenlandia : Ecco le prime immagini dettagliate di una dorsale oceanica : Pubblicato su Nature uno studio condotto da un gruppo dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia, che ha consentito di elaborare le prime immagini dettagliate di una dorsale oceanica: si spinge fino a 120 km di profondità, dove le placche continentali si allontanano molto lentamente, alla velocità di 20 mm l’anno. I ricercatori hanno studiato i fondali con nuove tecniche per scansioni elettromagnetiche, soffermandosi sulla ...

Nuovo look per Steam : Ecco le prime immagini del redesign della libreria : Dopo anni di rumor e immagini mockup trapelate, finalmente sta accadendo: la libreria di Steam avrà finalmente un Nuovo aspetto. Questa non è una riprogettazione completa nella sua interezza, quindi il negozio e le altre parti dell'interfaccia non stanno cambiando. Alla GDC di giovedì, Valve ha mostrato il Nuovo look della libreria, evidenziando una pagina ridisegnata con grandi miniature per i giochi."La cosa più grande che stiamo introducendo ...

Federica Nargi mamma bis : Ecco le prime foto social della piccola Beatrice Matri : Lo scorso 16 marzo è nata Beatrice Matri, seconda figlia di Federica Nargi e Alessandro Matri e l?ex velina ha pubblicato i primi scatti della piccola sul social. Approfittando di una...

Porsche Cayenne Coupé 2019 : Ecco le prime immagini e tutto quello che c’è da sapere sul suv sportivo [FOTO] : La nuova Porsche Cayenne Coupé può essere ordinata già da ora con prezzi per il mercato italiano a partire da 86.692,00 euro Porsche amplia la famiglia Cayenne. La terza generazione di questa gamma di SUV di grande successo accoglie una vettura persino più sportiva, la Cayenne Coupé. “La Coupé include tutti i particolari tecnici della Cayenne attuale, ma si distingue per la sua linea ancora più dinamica e per una serie di nuove ...

Volkswagen T-Roc Cabrio è ufficiale - Ecco le prime immagini del suv scoperto [GALLERY] : Riuscirà la T-Roc Cabrio, sulla scia del successo di vendite che sta avendo, a ricavarsi una nicchia nell’affollato mercato dei suv? Ci aveva già provato Land Rover, nel 2016, con la versione dotata di tetto in tela della Evoque. Ci riprova adesso Volkswagen giocando la carta della versione Cabrio per la nuova T-Roc. La scelta non è delle più facili. Un suv/crossover, pur compatto, in versione Cabrio fa storcere il naso a molti ma in ...

BMW Serie 3 Touring 2019 : Ecco le prime immagini della nuova familiare tedesca [GALLERY] : La versione Touring della Serie 3 è, da sempre, tra i modelli più apprezzati della casa tedesca La settima generazione di BMW Serie 3 ha fatto il suo esordio al Salone di Parigi 2018. Al Salone di Ginevra 2019 ci aspettavamo di vedere la variante familiare della media di Monaco, la cosiddetta ‘Touring‘. Cosi non è stato ma non disperate, sono infatti apparse in rete alcune foto spia provenienti dal nord della Svezia, nei pressi ...

Salvini primeggia nei tg Rai - Berlusconi domina a Mediaset. Ecco i dati Agcom : Salvini, Berlusconi Matteo Salvini primeggia, non solo nei sondaggi. E parla un sacco. Il vicepremier e Ministro dell’Interno risulta infatti il politico che ha parlato di più nei telegiornali della Rai (ad eccezione del Tg3) nel periodo dal primo al 28 febbraio 2019. Le dichiarazioni del leader leghista in veste istituzionale hanno trovato ampio spazio anche sulle testate delle altre emittenti, ma in misura minore. Nei Tg Mediaset, ad ...

Devil May Cry 5 : Ecco le prime nude mod per Nico - Lady e V : Devil May Cry 5 è uscito da pochissimo tempo e le prime nude mod sono già disponibili per il download. Queste mod scambieranno tutti i modelli di personaggi di Nico, Lady e V con versioni nude.Come segnala DSOGaming, i personaggi in queste versioni non presentano molti dettagli, anche se siamo abbastanza sicuri che altri modder saranno in grado di offrire versioni migliori di queste mod molto presto.Per installare queste mod, dovrete scaricare ...

Ecco le prime foto dal gioco di Harry Potter Wizards Unite : 'Il Ministero è alla ricerca di maghi e streghe volenterosi disposti a rimboccarsi le maniche dell'abito per salvare il mondo magico dalla Calamità. I membri dell'Unità Speciale Statuto di Segretezza,...

Maglia Juventus 2019/2020 : cambia tutto - Ecco le prime immagini -FOTO- : Maglia Juventus 2019/2020- Secondo le ultime indiscrezioni riportate sul profilo twitter di “La Maglia Bianconera”, la Juventus sarebbe pronta a dire addio alla tradizione abbracciando l’era del calcio moderno in maniera totale. Addio alle strisce verticali: la nuova Maglia della Juventus presenterà due sole bande verticali, una bianca e una nera. Una scelta che starebbe […] More

Ecco le prime immagini della seconda generazione di Google Glass Enterprise Edition : A due anni di distanza dal modello originale, Ecco le prime immagini della seconda edizione dei Google Glass Enterprise Edition. L'articolo Ecco le prime immagini della seconda generazione di Google Glass Enterprise Edition proviene da TuttoAndroid.